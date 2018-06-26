А Николай Валуев после матча России и Уругвая воткнул в телевизор топор. В «Инстаграме».

«Россия переобула всех скептиков». Бузова, Боня и Канделаки знают всё

Популярность мундиаля в России настолько велика, что за ним пристально следят не только любители спорта №1, но даже люди далёкие от спорта. Что уж говорить о звёздах шоу-бизнеса и политики, которые после просмотра матча России и Уругвая не скрывали эмоций в соцсетях.

«Мало Головин»

Популярная певица Ольга Бузова продолжает верить в российскую сборную, несмотря на поражение от Уругвая. Недавно Ольга записала позитивный клип с целью поддержки команды, не собирается отворачиваться от неё и сейчас. Бузова приправила пост креативным хештэгом #малоголовин, намекая на свой большой хит «Мало половин».

Телеведущая Юлия Барановская пришла в студию «Пусть говорят», где обсуждала игру россиян. Юлия уверена, что парни показали достойную игру и бились до конца.

А вот политик Николай Валуев не скрывал разочарования результатом матча и даже приложил к своему посту фото с топором, воткнутым в телевизор. Валуев отметил, что Уругвай в этой игре был просто лучше.

Галустян и ГазМяс

Продюсер и юморист Михаил Галустян вспомнил мегапопулярную рубрику с футбольной командой «ГазМяс» из передачи «Наша Раша». Правда, затем Михаил признался, что всё равно очень любит нашу команду.

Популярный актёр и шоумен Станислав Ярушин сам задаёт вопрос своим подписчикам, что они думают по поводу выступления россиян в матче с Уругваем. И прикладывает фото в традиционной мексиканской шляпе.

Продюсер Иосиф Пригожин так сильно нервничал во время игры, что в перерыве пошёл снимать стресс, качая пресс. Такое отношение к спорту можно только поддержать.

Овечкин и Глушаков смотрели футбол вместе

Александр Овечкин пару недель назад выиграл главный трофей в мировом клубном трофее – Кубок Стэнли. И теперь приехал в Россию посмотреть футбол в компании Дениса Глушакова и поболеть за своих.

Другой обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин также собрался со своими близкими поболеть за Россию. На фото можно увидеть и форварда «Далласа» Александра Радулова.

Первый российский гонщик в Формуле-1 Виталий Петров – большой фанат футбола. Для поддержки сборной в матче с Уругваем Петров надел фирменную куртку с национальной символикой.

Канделаки любит сборную за страсть

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки незадолго до матча выложила пост, где объяснила, почему сборную России уже можно поблагодарить за выступление на турнире. После матча Канделаки призвала воздержаться от критики.

Известная телеведущая Яна Чурикова смотрела матч в компании Евгения Савина и призналась, что порвала на себе майку, яростно болея за команду Станислава Черчесова.

Другая популярная телеведущая Виктория Боня после просмотра матча между Россией и Уругваем спрашивает у своих подписчиков, какие четыре команды они хотели бы видеть в полуфинале ЧМ-2018.

Артур Пирожков в центре событий

Шоумен, юморист и продюсер Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, отправился вместе с женой Анжеликой в Самару и прямо на стадионе яростно поддерживал подопечных Черчесова.

Художественный руководитель и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян вдохновился игрой сборной Колумбии в матче с Польшей и надеялся увидеть нечто подобное в исполнении сборной России. Мартиросян прогнозировал победу наших со счётом 3:1.

Другой резидент Comedy Club Гарик Харламов взял на себя вину за поражение сборной от Уругвая, потому что предсказывал опоздание Игоря Акинфеева на игру. Харламов призвал Александра Самедова наладить удары в штрафную, а Илью Кутепова – отдавать передачи своим, а не чужим игрокам.