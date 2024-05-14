Тренер сборной России Писарев объяснил невызов Глушенкова на игру с Сербией

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, почему футболист «Локомотива» Максим Глушенков не получил вызов в национальную команду на товарищеский матч с Сербией (4:0).

«Глушенков — фантазиста. Года 1,5-2 назад посмотрел на его фигуру, по структуре напоминает Дибалу. Непонятно, что у него за позиция. Выходит номинальным вингером, потом «десятка»… А при обороне… Он не очень дисциплинированный игрок.

Много ли мы обсуждали Глушенкова в штабе сборной России? Да, мы хотели его вызвать под Сербию, но Валерий Георгиевич [Карпин]… Во-первых, мы понимали, что Сербия — серьёзный оппонент, не знали ведь, что в первом тайме будет удаление. Сербия с этим тренером играет, как «Аталанта» Гасперини, один в один, в три центральных, бегают по всему полю. Это энергозатратный футбол. Нужно было играть один в один.

Если Глушенков будет с такой же результативностью, то с таким футболистом нужно договариваться и как-то встраивать в схему. С Глушенковым в манере 4-3-3 очень сложно играть, есть Головин, Миранчук, Захарян. Есть конкуренция.

Глушенков с другим соперником — конечно, но с Сербией… Мы готовились, что придётся дисциплинированно играть один в один и много бегать», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».