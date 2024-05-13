Сутормин: смотрят ли в «Сочи» на расклады? Нет, лучше туда не заглядывать

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин высказался о турнирном положении команды в Российской Премьер-Лиге. За два тура до конца чемпионата южане имеют на своём счету 23 очка и отстают от зоны стыковых матчей на шесть очков, занимая последнее место.

«Смотрят ли в «Сочи» на расклады? Нет. Лучше туда не заглядывать. Расклад у нас один, всем и так всё понятно. Мы себя довели до такой степени, что остаётся выиграть две игры и смотреть, как складываются другие матчи. Всё просто.

«Пари НН» — самая слабая команда, против которой играл в сезоне? Не так много играл (смеётся), но по игре, думаю, да. Рассчитывали, что будет больше сопротивления, но быстрый гол, хорошо, что забили второй и стало легче играть», – сказал Сутормин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, в 28-м туре РПЛ «Сочи» разгромил «Пари НН» со счётом 6:1.