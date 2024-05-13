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Тихонов: история Слишковича напоминает Карреру, на него сделали ставку — он стал чемпионом

Тихонов: история Слишковича напоминает Карреру, на него сделали ставку — он стал чемпионом
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Владимире Слишковиче.

«Сейчас он показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить главным, чтобы он работал дальше? Эта история мне напоминает Массимо Карреру, который был помощником Дмитрия Аленичева. Его могли тоже убрать, но сделали на него ставку и назначили главным. Как итог, Каррера привёл «Спартак» к чемпионству.

Если команда продолжит при нём выигрывать — поднимется в таблице РПЛ и удачно выступит в Кубке России, то руководство должно его оставлять автоматом», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, Слишкович начал руководить московским «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля, с 14 апреля. Ранее Владимир занимал место в тренерском штабе испанского специалиста. В семи матчах при боснийце красно-белые не потерпели ни одного поражения, четыре раза победив и трижды сыграв вничью.

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