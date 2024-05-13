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Агент Гурцкая подверг критике Семака после поражения «Зенита» от ЦСКА

Агент Гурцкая подверг критике Семака после поражения «Зенита» от ЦСКА
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака за выбор схемы игры с тремя центральными защитниками на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Согласен с руководством «Зенита», это отличный ход. Я бы ему [Cемаку] дал бы не шесть лет, а сразу подписал бы на 12, чтобы он там 12 лет отсидел. Для чего ты выходишь на матч с полубольным ЦСКА в три центральных защитника? Что тебе мешает Дугласа оставить слева? У тебя сумасшедшая пара защитников по весне Нино – Эракович, для чего ты это делаешь?» – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

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