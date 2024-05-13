Агент Гурцкая подверг критике Семака после поражения «Зенита» от ЦСКА

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака за выбор схемы игры с тремя центральными защитниками на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).

«Согласен с руководством «Зенита», это отличный ход. Я бы ему [Cемаку] дал бы не шесть лет, а сразу подписал бы на 12, чтобы он там 12 лет отсидел. Для чего ты выходишь на матч с полубольным ЦСКА в три центральных защитника? Что тебе мешает Дугласа оставить слева? У тебя сумасшедшая пара защитников по весне Нино – Эракович, для чего ты это делаешь?» – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.