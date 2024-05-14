Андрей Тихонов назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», поделился мнением об идеальном кандидате на пост главного тренера красно-белых.

«Идеальный кандидат на пост наставника «Спартака»? Валерий Карпин. То, какую он игру ставит в «Ростове» — техничный, комбинационный и быстрый футбол, полностью соответствует «Спартаку». Для меня Карпин — лучший вариант на российском рынке. Думаю, если поставить его главным тренером и добавить в «Спартак» ещё футболистов, может многое получиться», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России. После 28 сыгранных туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ростовчане находятся на девятом месте в турнирной таблице. В активе команды 40 очков.