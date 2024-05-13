Сутормин рассказал о работе под руководством Роберта Морено в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Сочи», ответил на вопрос, что изменил новый главный тренер «барсов» Роберт Морено в команде.

«Мне тяжело судить, потому что не был в летней части первенства. Но нравится, что много мелочей, со всеми идут разговоры и объяснения. Хорошие футболисты, которые могут показывать хороший футбол. Его уверенность, он пришёл с таким стержнем, думаю, в какой-то степени это нам [игрокам] передаётся.

Много тактических нюансов, стали больше прессинговать. Отталкиваемся от своей игры, но под каждого соперника выход из обороны, прессинг, наигранные комбинации есть.

Просчитываем ли варианты на стыки? Не-не-не (смеётся). Давайте выиграем в двух матчах, потом, дай бог, окажемся в этом числе, а то и напрямую останемся, нужно будет считать.

Готов ли остаться в «Сочи», если команда вылетит? У меня ещё контракт с «Зенитом» (улыбается). Вопрос к руководству», — сказал Сутормин в эфире «Коммент.Шоу».