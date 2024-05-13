Тихонов: Абаскаль — нормальный тренер, «Спартак» при нём неплохо играл

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», высказался об экс-наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«Гильермо довольно эмоциональный. Кому-то он нравится, а кому-то нет. Нельзя всё валить на одного Абаскаля, он нормальный тренер. И команда при нём неплохо играла. Но нужно также держать раздевалку и атмосферу внутри коллектива. При этом и ответственность с футболистов снимать не стоит, на поле всё-таки выходит они, а не тренер.

Вопрос по увольнению Абаскаля назрел справедливо? Думаю, да. Решение ведь принимает руководство клуба. Нет результата? До свидания», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.