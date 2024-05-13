Писарев: хотел возглавить «Краснодар». Был момент, могли рассмотреть, но не рассмотрели

Известный российский футбольный тренер Николай Писарев рассказал, что хотел возглавить «Краснодар» после увольнения Владимира Ивича, а также высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков».

«Хотел ли я стать главным тренером «Краснодара» в моменте после увольнения Ивича? Да, хотел. Разговора не было, не понимаю почему. Не хочу гадать. Был момент, могли рассмотреть. Не рассмотрели, спасибо, идём дальше. Нет, это меня не задело. Почему меня это должно задевать? Он взял тренера, с которым провёл шесть лет, можно сказать, что он его вырастил. Логика понятна», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, под руководством Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.