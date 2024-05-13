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«Фиорентина» одержала волевую победу над «Монцей» в матче 36-го тура Серии А

«Фиорентина» одержала волевую победу над «Монцей» в матче 36-го тура Серии А
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13 мая состоялся матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Монца». Игра прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Италия - Серия А . 36-й тур
13 мая 2024, понедельник. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Монца
Монца
0:1 Джурич – 9'     1:1 Гонсалес – 32'     2:1 Артур – 78'    

У гостей автором единственного гола стал Милан Джурич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Николаса Гонсалеса и Артура. Таким образом, «Фиорентина» одержала волевую победу.

Эти команды уже встречались в первом круге чемпионата Италии по футболу – это произошло 22 декабря 2023 года. Тогда «Фиорентина» победила со счётом 1:0.

Напомним, «Фиорентина» имеет на своём счету 53 очка после 35 матчей чемпионата Италии. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. «Монца», у которой 45 очков после 36 матчей, идёт 12-й.

Таблица Серии А
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