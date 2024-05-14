Алексей Сутормин: выступление «Зенита» удивляет

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды в составе «Сочи», высказался о неудачном отрезке сине-бело-голубых, которые не побеждают на протяжении пяти матчей подряд во всех официальных турнирах.

«Удивляет ли выступление «Зенита»? Конечно, удивляет. Было много возможностей, которые не получилось реализовать, но это футбол. Есть результаты, к сожалению, если брать «Зенит», то нет результата, который хотелось бы всем», – сказал Сутормин в эфире «Коммент.Шоу».

После 28 туров чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» имеет на своём счету 51 очко. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, уступая два очка московскому «Динамо».

Напомним, Алексей Сутормин имеет действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми до июня 2025 года. Вторую часть этого сезона российский полузащитник на правах аренды проводит в составе сочинцев.