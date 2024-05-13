Асхабадзе сообщил, что новый стадион «Факела» будет готов в июле

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что строительство нового стадиона воронежского клуба должно быть завершено в июле. Отметим, что сейчас команда выступает на Центральном стадионе профсоюзов. В марте губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что новый стадион «Факела» готов на 70%, а строительные работы должны завершиться в июне.

«Всё движется оперативно. Надеюсь, что арена без проблем будет сертифицирована под категорию 1, то есть под участие в РПЛ. Стройка идёт, болельщики приезжали, команда тоже посещала [арену]. Всё в рамках протокола, дорожной карты. К июню, максимум к середине июля, мы утрясём все нюансы, и стадион на 100% будет готов, чтобы принимать игры чемпионата России», — сказал Асхабадзе в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, «Факел» занимает 14‑е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков за 28 матчей. В следующем матче команда Игоря Черевченко 18 мая сыграет на выезде с московским «Локомотивом».