Уэйн Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о ситуации с травмированными игроками в английской команде. По мнению экс-форварда, некоторые игроки «красных дьяволов» могут играть, но не спешат возвращаться в общую группу из-за приближающегося Евро-2024.

«В этой команде есть несколько очень хороших игроков, но их выступления не соответствуют требованиям. Посмотрите на травмы, которые они получили. Некоторые из этих игроков могут играть. 100%. У вас впереди чемпионат Европы, финал Кубка Англии.

Поскольку сейчас они немного устали, игрокам легко остаться в стороне, а затем вернуться к финалу и подготовиться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет. Я просто думаю, что игроки, которые были травмированы, на данный момент не заслужили никакой похвалы, и тренер примет за это всю вину», — приводит слова Руни The Telegraph.