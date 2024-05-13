Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм

Уэйн Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о ситуации с травмированными игроками в английской команде. По мнению экс-форварда, некоторые игроки «красных дьяволов» могут играть, но не спешат возвращаться в общую группу из-за приближающегося Евро-2024.

«В этой команде есть несколько очень хороших игроков, но их выступления не соответствуют требованиям. Посмотрите на травмы, которые они получили. Некоторые из этих игроков могут играть. 100%. У вас впереди чемпионат Европы, финал Кубка Англии.

Поскольку сейчас они немного устали, игрокам легко остаться в стороне, а затем вернуться к финалу и подготовиться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет. Я просто думаю, что игроки, которые были травмированы, на данный момент не заслужили никакой похвалы, и тренер примет за это всю вину», — приводит слова Руни The Telegraph.

Материалы по теме
Бекхэм: «Манчестер Юнайтед» слишком долго испытывает проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android