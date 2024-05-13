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Игорь Федотов: у судьи Казарцева нарциссизм чистой воды. Для него матч — театр

Игорь Федотов: у судьи Казарцева нарциссизм чистой воды. Для него матч — театр
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе Василия Казарцева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Напомним, встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Своеобразное судейство у Казарцева. Он не выполняет требования департамента, но ему везёт, что у него нет серьёзных моментов в штрафных. Осевое перемещение, стоит в 25 метрах от эпизода, выглядывает. Нарциссизм чистой воды. Для Казарцева матч — театр, и он от этого тащится. Не он для футбола, а футбол для него», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 28 туров чемпионата России «Факел» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге также заработал 29 очков, но располагается на 13-й строчке.

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