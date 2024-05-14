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«Ливерпуль» упустил победу в сверхрезультативном матче с «Астон Виллой»

«Ливерпуль» упустил победу в сверхрезультативном матче с «Астон Виллой»
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В понедельник, 13 мая, состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Англия. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Команды сыграли вничью со счётом 3:3.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
13 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мартинес – 2'     1:1 Тилеманс – 12'     1:2 Гакпо – 23'     1:3 Куанса – 48'     2:3 Дуран – 85'     3:3 Дуран – 88'    

«Ливерпуль» вышел вперёд уже на второй минуте благодаря автоголу голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. На 12-й минуте полузащитник хозяев Юри Тилеманс сравнял счёт. На 23-й минуте Коди Гакпо вновь вывел «красных» вперёд. Третий мяч «Ливерпуля» был забит на 48-й минуте. Отличился защитник Джарелл Куанса. На 85-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран забил второй гол бирмингемцев, а на 88-й минуте 20-летний нападающий оформил дубль.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 79 очков. Подопечные Юргена Клоппа находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Астон Вилла» имеет в своём активе 68 очков и располагается на четвёртом месте.

Турнирная таблица АПЛ
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