«Ливерпуль» упустил победу в сверхрезультативном матче с «Астон Виллой»

В понедельник, 13 мая, состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Англия. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Команды сыграли вничью со счётом 3:3.

«Ливерпуль» вышел вперёд уже на второй минуте благодаря автоголу голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. На 12-й минуте полузащитник хозяев Юри Тилеманс сравнял счёт. На 23-й минуте Коди Гакпо вновь вывел «красных» вперёд. Третий мяч «Ливерпуля» был забит на 48-й минуте. Отличился защитник Джарелл Куанса. На 85-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран забил второй гол бирмингемцев, а на 88-й минуте 20-летний нападающий оформил дубль.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 79 очков. Подопечные Юргена Клоппа находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Астон Вилла» имеет в своём активе 68 очков и располагается на четвёртом месте.