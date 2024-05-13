Николай Писарев рассказал, кто должен возглавить «Спартак»

Известный российский футбольный тренер Николай Писарев ответил на вопрос о том, кто должен стать новым рулевым «Спартака». Сейчас временно обязанности главного тренера московского клуба исполняет Владимир Слишкович.

«Кто должен вводить «Спартак» в новый сезон? Карпин. Хочет ли он? Не знаю, нужно у него спросить. Он был в «Спартаке» и как игрок, и как тренер, и как руководитель. В тот момент он не был готов, как сейчас. Сейчас он готов возглавить «Спартак» и дать с ним результат, но это моё мнение. Оно субъективное, потому что я работаю в его штабе и он мой друг.

Карпин будет чувствовать угрозу от Слишковича, ты о чём? (речь про то, что Слишкович вернётся на позицию помощника главного тренера. — Прим. «Чемпионата»)» – сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»