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Сутормин — об игре с «Ахматом»: смотрю на трибуну, а у меня всё плывёт, тело ломит

Сутормин — об игре с «Ахматом»: смотрю на трибуну, а у меня всё плывёт, тело ломит
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды за «Сочи», высказался о ситуации с массовым отравлением футболистов «барсов» перед матчем 21-го тура чемпионата с «Ахматом» (0:1).

«Всё банально и просто. После обеда многим футболистам становилось плохо. Меня самого это коснулось, до игры всё было хорошо, вышел, 10-15 минут, сделал рывок, смотрю на трибуну, а у меня всё плывёт, тело ломит. Зашёл в перерыве и понял, что как выжатый лимон, у меня начинается тошнота и рвота.

Было ли расследование? По прилёте сдавали кровь, но это больше к медицинским работникам. Матч сыгран — не хочется кого-то обвинять. Случилось то, что случилось. К сожалению, получилось не в очень удобной для нас обстановке, когда «Ахмат» был нашим конкурентом и могли брать очки», — сказал Сутормин в эфире «Коммент.Шоу».

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