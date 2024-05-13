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«Барселона» дома обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на второе место в таблице Примеры

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу каталонцев.

На 40-й минуте вингер каталонцев Ламин Ямал открыл счёт в игре. На 93-й минуте крайний нападающий Рафинья реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте и не отметился результативными действиями.

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«Барселона» набрала 76 очков за 35 матчей чемпионата Испании и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества туров идёт седьмым, набрав 54 очка.