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«Барселона» дома обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на второе место в таблице Примеры

«Барселона» дома обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на второе место в таблице Примеры
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Завершился матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу каталонцев.

Испания - Примера . 35-й тур
13 мая 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Ямал – 40'     2:0 Рафинья – 90+3'    

На 40-й минуте вингер каталонцев Ламин Ямал открыл счёт в игре. На 93-й минуте крайний нападающий Рафинья реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте и не отметился результативными действиями.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» набрала 76 очков за 35 матчей чемпионата Испании и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества туров идёт седьмым, набрав 54 очка.

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