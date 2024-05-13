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Игорь Федотов рассказал о проблеме арбитра матча «Сочи» — «Пари НН»

Игорь Федотов рассказал о проблеме арбитра матча «Сочи» — «Пари НН»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о работе арбитра Евгения Кукуляка в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Пари НН» (6:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
6 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 9'     2:0 Гуарирапа – 32'     3:0 Алвес – 66'     4:0 Сутормин – 74'     5:0 Сутормин – 83'     6:0 Бурмистров – 87'     6:1 Турбо – 88'    

«Опять возвращаемся к тому, что Кукуляк здорово бежит, но не разбирается в простых моментах. На 70-й минуте он находился напротив штрафной, игрок «Пари НН» не успел сыграть в мяч, ударил по ноге соперника — арбитр продолжил игру, пришлось вмешиваться VAR. И такое у Кукуляка постоянно. Я не понимаю, что у этого человека в голове.

На четвёртой минуте не показал игроку «Сочи» жёлтую за грубую игру. Футболисту «Пари НН» также не дал за прыжок в соперника. Причём общая картина у Кукуляка хорошая, но как можно при таком счёте получить такую оценку? И это ещё 6:1. А если бы было 0:0?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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