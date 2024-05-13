Игорь Федотов рассказал о проблеме арбитра матча «Сочи» — «Пари НН»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о работе арбитра Евгения Кукуляка в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Пари НН» (6:1).
«Опять возвращаемся к тому, что Кукуляк здорово бежит, но не разбирается в простых моментах. На 70-й минуте он находился напротив штрафной, игрок «Пари НН» не успел сыграть в мяч, ударил по ноге соперника — арбитр продолжил игру, пришлось вмешиваться VAR. И такое у Кукуляка постоянно. Я не понимаю, что у этого человека в голове.
На четвёртой минуте не показал игроку «Сочи» жёлтую за грубую игру. Футболисту «Пари НН» также не дал за прыжок в соперника. Причём общая картина у Кукуляка хорошая, но как можно при таком счёте получить такую оценку? И это ещё 6:1. А если бы было 0:0?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 13 мая 2024
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