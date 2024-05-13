Честные динозавры и ложные футболисты. ХиТ#184

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Привет, фейковые футболисты!

04:09 — У «Арсенала» рекорд, а у «МЮ» дыры и в защите, и на крыше

28:23 — У Гвардиола не та позиция и не та нога

45:27 — Статистика Хвичи впечатляет, но у «Наполи» провал

01:00:57 — «Аталанта» против «Ромы»: ключевая игра за пятое место в Лиге чемпионов

01:17:38 — У «Реала» два состава и сплошное уважение

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Кирилл удивляется эффективности «Реала» в необычном для команды стиле и считает, что «Бавария» не провалила матч.

Гриша объясняет, как «Барселона» может оказаться в первой корзине при жербьёвке новой Лиги чемпионов.

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