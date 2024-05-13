Честные динозавры и ложные футболисты. ХиТ#184

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, фейковые футболисты!
04:09 — У «Арсенала» рекорд, а у «МЮ» дыры и в защите, и на крыше
28:23 — У Гвардиола не та позиция и не та нога
45:27 — Статистика Хвичи впечатляет, но у «Наполи» провал
01:00:57 — «Аталанта» против «Ромы»: ключевая игра за пятое место в Лиге чемпионов
01:17:38 — У «Реала» два состава и сплошное уважение
Подписывайтесь на телеграм-каналы «Окко Спорт» и «Чемпионат».
Кирилл удивляется эффективности «Реала» в необычном для команды стиле и считает, что «Бавария» не провалила матч.
Гриша объясняет, как «Барселона» может оказаться в первой корзине при жербьёвке новой Лиги чемпионов.
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в Apple Podcasts
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster