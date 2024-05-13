Писарев: у Галицкого нет такой установки, чтобы кровь из носу умереть и защищать счёт 1:0

Бывший главный тренер ФК «Краснодар-2» Николай Писарев высказался об игровой философии владельца южан Сергея Галицкого.

«Что значит «матч жизни»? У Сергея Николаевича [Галицкого] нет такой установки, чтобы кровь из носу умереть и защищать счёт 1:0. Он не хочет вставать сзади и защищать счёт 1:0, ему на это неприятно смотреть. С «Ахматом» они доминировали по владению, но проиграли 0:1. Со «Спартаком» игра была на равных, забей Кади один из двух моментов…

Знаю, какую игру хочет видеть Сергей Николаевич. Понятно, что у него завышенные требования к этим игрокам. У Кади за 26 матчей два гола и две результативные передачи. Поэтому требовать от Кади Классона или Кабеллу… С этими футболистами играть в то, что хочет видеть Сергей Николаевич, невозможно. Или можно играть в этот футбол, но не быть наверху.

Зачем было убирать тренера? Потому что он [Галицкий] считал, что с приходом этого тренера он сможет играть в другой футбол, он знал, во что играет Мусаев. Ивич играл в другой футбол, который не нравился президенту. Он при счёте 1:0 мог выпустить третьего центрального, опорника… Философия игры, как правильно сказал Алонсо, страдать. Сергей Николаевич хочет, ведя 1:0, бежать вперёд и забивать второй, третий» – сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»