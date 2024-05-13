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Писарев: Семака не нужно менять, «Зенит» не угадал с ключевым трансфером — Артуром

Писарев: Семака не нужно менять, «Зенит» не угадал с ключевым трансфером — Артуром
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Известный российский футбольный тренер Николай Писарев отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера «Зенита» Сергея Семака, а также поделился мыслями о проблемах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что нужно менять Семака. Считаю, что не угадали с ключевым трансфером — Артуром. Вендел — проблема. Нужно вернуть (Данилу) Козлова», — сказал Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Сергей Семак занимает пост главного тренера сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством «Зенит» завоевал 10 трофеев, включая пять подряд побед в РПЛ.

После 28 матчей «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ с 51 набранным очком. Петербуржцы уступают лидирующему «Динамо» два очка. Для выхода в Суперфинал Кубка России «Зениту» необходимо обыграть ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ.

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