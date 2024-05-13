«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Ямал вывел каталонцев вперёд в концовке первого тайма

В эти минуты проходит матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проводится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу каталонцев.

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На 40-й минуте вингер каталонцев Ламин Ямал открыл счёт в игре.

Отметим, что команды уже играли в первом круге чемпионата Испании по футболу в нынешнем сезоне. В рамках 12-го тура Примеры каталонская команда победила в гостях со счётом 1:0.

Напомним, «Барселона» набрала 73 очка за 34 матча чемпионата Испании и занимает третье место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества туров идёт седьмым, набрав 54 очка.