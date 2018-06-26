«А не забей Колумбия гол, они что, переспали бы и разбежались?»

Самая трогательная история чемпионата мира вполне могла бы и не случиться… Если бы не этот гол.

В тот момент, когда колумбийский защитник Йерри Мина ударом головой уложил первый «камень» в основание «могилки» сборной Польши на чемпионате мира, он даже не представлял, что только что сделал. Да, гол забил. Да, Колумбия вышла вперёд. Да, десятки тысяч болел на трибунах стадиона «Казань Арена» заорали от счастья. Да, всё так…

Но был на этих трибунах человек, получивший от судьбы два подарка сразу. Красавица Карэн только начала праздновать гол, как вдруг замерла от изумления. Её взгляд упёрся в маленькую красную коробочку. В таких обычно лежат кольца. Иногда – обручальные. И это был как раз тот случай. Со словами «Ты выйдешь за меня?» коробочку с обручальным кольцом Карэн протягивал её парень – русский врач Сергей из Томска.

Да, в Казани, на матче чемпионата мира Колумбия – Польша, врач Сергей из Томска делает предложение колумбийке Карэн. И уже плевать на футбол – плакать от счастья хочется. Вместе с Карэн. Это прям готовый претендент на «Оскара» в номинации «самая мимишная романтическая сцена года».



А при чём здесь Йерри Мина и его кивок головой, спросите вы? Да всё просто: условием для предложения был гол Колумбии в этой игре. Нет гола – нет предложения. И семьи нет. Так что и Хамесу Родригесу впору говорить «спасибо». Позвать его на свадьбу и там нацепить ленту с надписью «Ассистент» и словами «Отдал как рукой».

Естественно, в интернетах никак не могли отпустить счастливых молодых с миром. Поучительные комментарии посыпались со всех сторон:



«Коварный тип, ставить такой важный вопрос на долю случая...».



«Народ совсем рехнулся с этим футболом. А не забей Колумбия гол, что тогда? Просто переспали бы и разбежались?».



«Какие глупости, условия создания семьи и отношения завязывать на волю случая. Монету бы ещё подбросил».



«То есть футбольная команда Колумбии имеет приоритет перед девушкой?».



Ну и предположения формата «ловкий мужик прицепил себе во время ЧМ колумбиечку, теперь уедет в тёплые края», конечно же, появились незамедлительно. Народ-то у нас простой, к чужому счастью неравнодушный. Жениться на южноамериканской красотке каждый хочет.

«Я думала, они аргентинцы, а оказалось — армяне». Это происходит везде Чемпионат мира по футболу в России — это не только большой праздник, но и безостановочный, грандиозный, горячий се… Да-да, волшебство.

Спешим успокоить. А заодно предостеречь желающих закупиться коробочками и двинуть на очередной матч Бразилии: Сергей и Карэн знакомы давно, девушка учится в российском вузе. И да, он бы, конечно, сделал предложение и после, но хотел совместить приятное с приятным. Получилось.



Приходите на матч России и Испании со своими девушками и коробочками с обручальными кольцами. Может и поможет…

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018