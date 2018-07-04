Прощальный танец и слёзы Колумбии, историческое достижение англичан и главное отличие Швеции от Швейцарии – в нашей фотоподборке.

Как Англия огорчила главного колумбийского болельщика – в лучших фото дня

Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал мундиаля.

Маркус Берг пытается остановить Йохана Джуру.

Виктор Классон грациозно парит в штрафной сборной Швейцарии.

Послание для тех, кто постоянно путает Швецию с Швейцарией.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Белоснежка после стакана пива превращается в футбольного фаната.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщик сборной Колумбии знает толк в правильных головных уборах.

С таким колоритным болельщиком сборной Англии не оставалось ничего, кроме как побеждать.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гарри Кейн открыл счёт в матче против Колумбии и был признан лучшим игроком встречи.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Йерри Мина сравнял счёт в конце дополнительного времени и на радостях побежал праздновать гол к своим болельщикам.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не обошлось без фирменных колумбийских танцев, однако радость быстро сошла на нет.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира, и это помогло ей выйти в следующий раунд турнира.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Болельщики сборной Колумбии: до и после матча.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»