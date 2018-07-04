Как Англия огорчила главного колумбийского болельщика – в лучших фото дня

Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал мундиаля.
Маркус Берг пытается остановить Йохана Джуру.
Виктор Классон грациозно парит в штрафной сборной Швейцарии.
Послание для тех, кто постоянно путает Швецию с Швейцарией.
Белоснежка после стакана пива превращается в футбольного фаната.
Болельщик сборной Колумбии знает толк в правильных головных уборах.
С таким колоритным болельщиком сборной Англии не оставалось ничего, кроме как побеждать.
Гарри Кейн открыл счёт в матче против Колумбии и был признан лучшим игроком встречи.
Йерри Мина сравнял счёт в конце дополнительного времени и на радостях побежал праздновать гол к своим болельщикам.
Не обошлось без фирменных колумбийских танцев, однако радость быстро сошла на нет.
Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира, и это помогло ей выйти в следующий раунд турнира.
Болельщики сборной Колумбии: до и после матча.