Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Мгновения 1/8 финала чемпионата мира в России. Фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
Алёна Сахарова
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Как Англия огорчила главного колумбийского болельщика – в лучших фото дня
Прощальный танец и слёзы Колумбии, историческое достижение англичан и главное отличие Швеции от Швейцарии – в нашей фотоподборке.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал мундиаля.

Маркус Берг пытается остановить Йохана Джуру.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Виктор Классон грациозно парит в штрафной сборной Швейцарии.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Послание для тех, кто постоянно путает Швецию с Швейцарией.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Белоснежка после стакана пива превращается в футбольного фаната.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщик сборной Колумбии знает толк в правильных головных уборах.

С таким колоритным болельщиком сборной Англии не оставалось ничего, кроме как побеждать.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гарри Кейн открыл счёт в матче против Колумбии и был признан лучшим игроком встречи.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Йерри Мина сравнял счёт в конце дополнительного времени и на радостях побежал праздновать гол к своим болельщикам.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не обошлось без фирменных колумбийских танцев, однако радость быстро сошла на нет.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира, и это помогло ей выйти в следующий раунд турнира.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Болельщики сборной Колумбии: до и после матча.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фото ЧМ-2018 •••
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент