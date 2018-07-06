«Молчание Льориса». Вратарь Франции едва не проглотил стрекозу!

Вратарь сборной Франции Уго Льорис в матче с Уругваем был атакован крупной стрекозой. Насекомое настолько стремительно село голкиперу на нижнюю губу, что тот даже не сразу понял, что произошло. А пока Льорис соображал, решал, как дальше жить, шустрые операторы успели снять эпизод и показать его в замедленном повторе. Мемы до конца турнира обеспечены.
Внимательные болельщики отметили, что без подобных инцидентов не обошёлся ни один из последних трёх международных турнира:
ЧМ-2014: Хамес Родригес и кузнечик;
Евро-2016: Криштиану Роналду и мотылёк;
ЧМ-2018: Уго Льорис и стрекоза.
Кто-то сразу пошутил, что не удивится, если в «Твиттере» сейчас будет создан аккаунт от имени стрекозы, которая атаковала Льориса.
И тролли не заставили себя ждать!
«Если бы такой жучина на меня прыгнул, я бы сразу убежала, бросив всё».
«Молчание Льориса»
«Льорис и фантастические твари»
Вратарь сборной Франции настолько стоически перенёс эпизод, что многие задумались: может, Уго Льорис на самом деле рептилия?
Или он просто настолько хорош, что может ловить ртом насекомых.
А вот каким болельщики представили Льориса уже после перерыва, выходящим на второй тайм:
«Просто стрекоза знала, что сегодня Всемирный день поцелуев».
«Я и те, кто защищает симулянта Неймара»