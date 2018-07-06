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Вратарь сборной Франции Льорис чуть не проглотил стрекозу – шутки и мемы

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Уго Льорис
Галина Козлова
Фото: twitter.com
«Молчание Льориса». Вратарь Франции едва не проглотил стрекозу!
Насекомые снова атакуют чемпионат мира. На этот раз их жертвой стал Уго Льорис.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вратарь сборной Франции Уго Льорис в матче с Уругваем был атакован крупной стрекозой. Насекомое настолько стремительно село голкиперу на нижнюю губу, что тот даже не сразу понял, что произошло. А пока Льорис соображал, решал, как дальше жить, шустрые операторы успели снять эпизод и показать его в замедленном повторе. Мемы до конца турнира обеспечены.

Внимательные болельщики отметили, что без подобных инцидентов не обошёлся ни один из последних трёх международных турнира:

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ЧМ-2014: Хамес Родригес и кузнечик;
Евро-2016: Криштиану Роналду и мотылёк;
ЧМ-2018: Уго Льорис и стрекоза.

Кто-то сразу пошутил, что не удивится, если в «Твиттере» сейчас будет создан аккаунт от имени стрекозы, которая атаковала Льориса.

И тролли не заставили себя ждать!

«Если бы такой жучина на меня прыгнул, я бы сразу убежала, бросив всё».

«Молчание Льориса»

«Льорис и фантастические твари»

Вратарь сборной Франции настолько стоически перенёс эпизод, что многие задумались: может, Уго Льорис на самом деле рептилия?

Или он просто настолько хорош, что может ловить ртом насекомых.

А вот каким болельщики представили Льориса уже после перерыва, выходящим на второй тайм:

«Просто стрекоза знала, что сегодня Всемирный день поцелуев».

«Я и те, кто защищает симулянта Неймара»

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