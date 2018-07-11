«Осталась только одна мегазвезда». Реакция СМИ на переход Роналду

438 матчей. 451 гол. Девять лет. 13 трофеев. Больше него за «Реал» не забивал никто. Можно по-разному относиться к Криштиану Роналду, но не признавать его феноменальную эффективность бессмысленно. И вот в 33 года португалец решил бросить себе новый вызов и перейти в туринский «Ювентус».



Крупнейшие спортивные СМИ мира мгновенно отреагировали на главный трансфер этого лета.

«Скоро Криштиану перестанет быть Криштиану»

Испанская Marca признаёт, что это грустный день для мадридского клуба, который стал непобедимым в Лиге чемпионов во многом благодаря таланту португальца. Однако журналист Хесус Санчес в своей статье отметил, что «Реал» очень вовремя продал своего лидера.

«Это случилось бы в любом случае. Это просто закон жизни. Очень скоро Криштиану перестанет быть Криштиану. Теперь мадридцы мечтают о Неймаре. Это просто диктует логика. С экономической точки зрения это отличная сделка для «Реала», ведь они продали практически 34-летнего футболиста за 100 млн евро. Однако всё равно это грустный день, и многие фанаты клуба наверняка пустят слезу, увидев его в футболке другой команды».

«Клуб всегда выше игрока»

В другом материале испанской Marca Хосе Феликс Диаз развил известную мысль, что клуб должен стоять выше, чем игрок, пусть даже такой крутой, как Криштиану Роналду.

«История мадридского «Реала» полна больших побед, достигнутых благодаря звёздным футболистам. Переход Роналду сделал «Реал» сильнее, но в команде также есть Лука Модрич, Карим Бензема, Серхио Рамос, Рафаэль Варан и другие солдаты. И без них португальских бомбардир не выиграл бы ни одного трофея, потому что футбол – это командная игра».

«В Испании осталась только одна мегазвезда»

Другое крупное спортивное издание в Испании El Mundo Deportivo размышляет на тему прекращения соперничества, которое годами будоражило футбольных болельщиков. «Без своей мегазвезды «Реал» осиротел. Да, у него остались Бэйл и Иско, но они ещё не достигли столь высокого уровня. Фактически в Испании осталась только одна мегазвезда – Лионель Месси. Закончилось соперничество, которое заставляло Ла Лигу доминировать на протяжении последнего десятилетия в Европе».

«Самый громкий переход в истории Серии А?»

Популярное итальянское издание La Gazetta dello Sport на волне шумихи по поводу перехода Криштиану Роналду в «Реал» создало интересный опрос, где читателям предлагалось ответить на вопрос, является ли трансфер португальца самым громким в истории Серии А. В качестве двух других вариантов для ответа предлагаются переход аргентинца Диего Марадоны из «Барселоны» в «Наполи» в 1984 году, и переход бразильца Роналдо из той же «Барселоны» в миланский «Интер» в 1997 году. На момент написания материала с большим отрывом лидировал вариант с Зубастиком. А что думаете вы?

Золотые времена Серии А возвращаются?

Другое итальянское издание Calciomercato выразило уверенность, что трансфер Роналду окажет сильное экономическое влияние на весь чемпионат Италии и поможет вернуть времена доминирования Серии А на мировой арене.



«Акции «Ювентуса» на мировой бирже уже выросли на 20 процентов. А ведь объявили о трансфере буквально только что. Теперь у «Ювентуса» возросли шансы на победу в Лиге чемпионов. Но влияние этого перехода будет распространяться на всю Серию А, а не только на «Юве». Этот трансфер символизирует намерение вернуть золотые времена, когда чемпионат Италии был лучшим в мире. Это также покажет итальянским футболистам, что они могут развиваться дома, а не уезжать в АПЛ или Ла Лигу».

«Здесь больше бизнеса, чем футбола»

В BBC Sport продолжают мысль о высоком значении экономической составляющей трансфера, отмечая, что переход Роналду должен помочь «Ювентусу» приблизиться к самым популярным клубам мира с точки зрения маркетинга.



«Победа в Лиге чемпионов стала одержимостью для «Ювентуса». Но в переходе Роналду больше бизнеса, чем футбола. Когда Deloitte опубликовал рейтинг самых богатых клубов мира в этом году, то туринцы были только на 10-м месте. В клубе считают, что за счёт Роналду они смогут монетизировать увеличение числа подписчиков в социальных сетях и заработать на коммерческих сделках с португальцем. Всё это вкупе сократит отставание в финансовом аспекте от «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

«Его не хотели сохранить»

Sky Sports в своём материале рассуждает о причинах ухода Криштиану Роналду из «Реала» и приходит к выводу, что это решение зрело давно. Британцы для этого прибегли к помощи известного испанского футбольного инсайдера Гильема Балаге.

«Всё сводится к тому, что Роналду почувствовал, что его недостаточно хотели сохранить в «Реале». Дело и в сложных отношениях с президентом Флорентино Пересом. У Криштиану были личные причины. Он очень ждал улучшенного контракта, потому что Месси и Неймар зарабатывали больше него. Также ему не понравилось, как хорошо Перес отзывался о Неймаре и заявлял, что хотел бы видеть его в клубе».