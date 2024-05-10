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Стало известно, почему «Реал» не намерен объявлять о подписании Мбаппе до финала ЛЧ

Стало известно, почему «Реал» не намерен объявлять о подписании Мбаппе до финала ЛЧ
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Мадридский «Реал» не намерен объявлять о подписании контракта с 25-летним нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе до момента завершения финала Лиги чемпионов из-за уважения к нынешнему составу «сливочных». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, до финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, мадридский клуб планирует отрицать любую информацию, связывающую Мбаппе с ним. Подчёркивается, что внутри «Реала» на текущий момент также никто не обсуждает тему с приходом французского нападающего в клуб.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, сегодня, 10 мая, Мбаппе официально объявил о том, что он покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что француз уже подписал контракт со «сливочными», рассчитанный до 2029 года.

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»:

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