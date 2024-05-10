Определены судейские назначения на матчи 32-го тура Первой лиги

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Стали известны судьи, инспекторы и делегаты на матчи 32-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Арсенал» – «Нефтехимик»: Александр Машлякевич (Москва) — Руслан Шекемов (Нальчик), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья — Максим Перезва (Раменское), инспектор — Дмитрий Попов (Москва), Андрей Губарьков (Москва);

«Енисей» — «Кубань»: Владимир Фалов (Москва) – Александр Чекалин (Воронеж), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Виктор Синяков (Новосибирск), инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: Михаил Черемных (Пермь) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Сокол» — «Тюмень»: Игорь Панин (Дмитров) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Торпедо» — «Алания»: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) – Максим Белокур (Находка), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Артем Смолин (Вологда), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Руслан Киселев (Томск);

«Акрон» — «Динамо»: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Денис Петров (Астрахань), Андрей Филипкин (Екатеринбург), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«КАМАЗ» — «Родина»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Сергей Ядров (Калининград), резервный судья – Олег Снегирев (Нижний Новгород), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Ленинградец» — «Химки»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Алексей Линкин (Воронеж), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Роман Марнавский (Санкт-Петербург), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Волгарь» — «Черноморец»: Игорь Низовцев (Нижний Новгород) – Виктор Медведев (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Михаил Яковлев (Москва), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Александр Коротченко (Салават).