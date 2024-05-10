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ПСВ объявил о полноценном переходе игрока «Баварии» Тилльмана

ПСВ объявил о полноценном переходе игрока «Баварии» Тилльмана
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ПСВ на своём официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника мюнхенской «Баварии» Малика Тилльмана.

Текущий сезон американский хавбек провёл в составе ПСВ на правах аренды из немецкой команды. Полноценный контракт ПСВ с Тилльманом заключён на четыре года. По сведениям СМИ, активация опции выкупа футболиста обошлась нидерландской команде в € 12 млн.

21-летний Тилльман выступает в составе ПСВ с августа 2023 года, когда он перешёл в команду на правах аренды из «Баварии». В нынешнем сезоне на счету футболиста 38 матча во всех турнирах, в которых он забил девять мячей и 15 результативных передач. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малика Талльмана составляет € 17 млн.

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