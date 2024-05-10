Источник: защитник ЦСКА Лукин может перейти в «Спартак»

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин может перейти в столичный «Спартак». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что у Лукина остался год контракта с ЦСКА. По информации источника, «Спартак» работает над его переходом.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. ЦСКА располагается на восьмой строчке, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 51 очко.