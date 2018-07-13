«Вы все жуткие сексисты». Маразм ФИФА выходит за грани

Теперь на чемпионате мира штрафуют за безобидный баннер с надписью «большие сиськи». Что может быть отвратительнее?

Что случилось?

Фанаты сборной Дании во время матча группового этапа с Австралией вывесили на трибунах свой флаг, где было написано «store patter». В переводе на русский язык — «большие сиськи». Сделали они это не просто так, тут есть предыстория.



Всё началось в ноябре 2017 года, когда датчане проводили отборочный матч к мундиалю со сборной Ирландии. Победа выводила Данию на чемпионат мира, так что ставки были высоки. В итоге датчане просто-напросто разнесли ирландцев со счётом 5:1, а потом на радостях в раздевалке спели песню про большие сиськи.

«Кто выиграл сегодня? Это была Дания! Привет. Хей-хей, это большие сиськи!» — песня с такими словами появилась в социальной сети игрока сборной Матиаса Йоргенсена вскоре после завершения матча. Конечно, борцы с сексизмом не смогли пройти мимо случившегося и гневно отреагировали на инцидент. Назвали поведение игроков сборной Дании абсолютно неприемлемым, требовали применить к команде самые серьёзные меры. Дай волю борцам, они лично расправились бы с этими грубыми мужланами.

Феминисток поддержал и совет по этике Федерации футбола Дании. Забавно уже то, что такой совет в принципе там существует. Так вот, эти эксперты по этике решили призвали игроков «дважды подумать» перед тем, как праздновать победы подобным образом.

Есть ещё надежда!

Крупнейшее датское издание DR.dk на своём сайте провело опрос, в котором попыталось узнать у читателей, что они думают по поводу случившегося. Более 80 процентов респондентов ответили, что не считают выкрики или баннеры с надписью «большие сиськи» хоть сколь-нибудь оскорбительными. И вообще игроки сборной после побед вправе кричать то, что им вздумается. В опросе приняло участие более 30 тыс. человек.

В ФИФА посчитали иначе и выписали Федерации футбола Дании штраф. Вполне в духе этой организации. Ранее футбольные чиновники раскритиковали телевещательные компании за то, что те слишком часто показывают на экранах привлекательных болельщиц во время трансляций матчей чемпионата мира. Об этом заявил глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерика Аддиеки. Здесь вообще нечего комментировать.

Поражение феминисток

Несмотря на рекомендации совета по этике, в Федерации футбола Дании отказались им следовать и заявили, что будут продолжать делать то, что посчитают нужным.

«Наши парни – большие мальчики и мужчины, которые добивались успеха годами. В этой песне нет сексистских подтекстов. Мы точно не будем диктовать им, какую песню они должны петь в раздевалке, а какую нет», — резюмировал директор по связям Федерации футбола Дании Якоб Хейер.

Игроков мужской сборной Дании поддержали и футболистки женской команды. Они отметили, что считают полным сумасшествием саму возможность считать такие песни оскорбительными. Тереза Нильсен высказала мнение, что футболисты могут говорить и кричать всё, что угодно, если это не унижает конкретных людей и их личные чувства. Вратарь женской сборной Дании Стина Люкке иронично предположила, что у совета по этике в датской федерации явно нет никаких других глобальных проблем, раз они с таким усердием обсуждают «большие сиськи».



А может, как раз наоборот: есть проблемы, но нет больших…