«Динамо» вырвало победу у «Балтики» в гостевом матче 28-го тура РПЛ

11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На третьей минуте матча гости вышли вперёд. В их составе голом отметился Константин Тюкавин. На 32-й минуте Анхело Энрикес восстановил равновесие на табло, а на 68-й минуте Кирилл Капленко вывел хозяев вперёд. На 90+2-й минуте Роберто Фернандес сравнял счёт, а спустя шесть минут Муми Нгамалё принёс бело-голубым победу.
После 28 туров чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает 15-е место. «Динамо» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработало 53 очко и располагается на первой строчке в таблице.
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