Сантос: порой принимаются не самые однозначные судейские решения с участием «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о судействе в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Должен сказать, что порой не самые однозначные принимаются судейские решения с участием «Зенита». К сожалению, практически все эти решения принимаются против «Зенита». Не припомню тех, которые были в нашу пользу. Также приходится сражаться и бороться, но это не оправдание. Мы должны делать всё, что от нас зависит, чтобы побеждать», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» остался с 51 очком, однако сохранил лидерство в чемпионате благодаря поражению «Краснодара» от «Спартака» (0:1). ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».