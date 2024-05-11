Вратарь ЦСКА Тороп: возможно, с «Зенитом» поймал эйфорию, где-то даже повезло

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе в матче 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова (с пенальти). Владислав Тороп занял место в воротах ЦСКА с первых минут.

«Возможно, что поймал эйфорию и даже где-то повезло. Но как-то не думал об этом», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка.