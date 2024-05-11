ЦСКА будет готовиться к матчу с «Зенитом» в Кубке России в Москве

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что команда будет готовиться в Москве к ответному матчу финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится в среду, 15 мая.

«Мы улетим до следующей игры. Слишком длинный перерыв. Будем готовиться в родных стенах», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 11 мая, ЦСКА на выезде встречался с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова (с пенальти).

ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 42 очка за 28 матчей.