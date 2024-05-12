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Андрей Мостовой обратился к болельщикам «Зенита» после очередной неудачи команды

Андрей Мостовой обратился к болельщикам «Зенита» после очередной неудачи команды
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Игрок петербургского «Зенита» Андрей Мостовой обратился к болельщикам сине-бело-голубых после поражения от московского ЦСКА в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, которая прошла 11 мая, завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы оказались в таком непростом периоде, и нам всем вместе нужно выбраться победителями. Спасибо вам за вашу поддержку, мы приложим все усилия для золотого дубля в этом сезоне От лица всей команды я обещаю, что мы будем биться до конца за вас и за город», — написал Андрей Мостовой в своём телеграм-канале.

Отметим, что петербургский «Зенит» не может победить на протяжении пяти матчей во всех турнирах. У команды Сергея Семака лишь одно очко в последних четырёх играх в РПЛ.

Напомним, после 28 туров чемпионата России по футболу петербургский клуб набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. На первом месте располагается московское «Динамо», в активе которого 53 очка.

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