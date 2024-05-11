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Фёдор Чалов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»

Фёдор Чалов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об игре голкипера армейцев Владислава Торопа в матче с петербургским «Зенитом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России по футболу.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Славе Торопу только 20 лет? Ничего себе, молодец какой. На самом деле, он большой молодец. Мы были в нём уверены, сделал несколько потрясающих сейвов. Конечно, тяжёлый отрезок в конце получился. Тем более мы прекрасно знаем, какая у нас есть проблема мифического характера, когда мы упускаем победы. Но сегодня неплохая тенденция, что переломили перед самой важной игрой», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял Владислав Тороп.

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