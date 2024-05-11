Фёдор Чалов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Зенитом»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением об игре голкипера армейцев Владислава Торопа в матче с петербургским «Зенитом» (1:0) в 28-м туре чемпионата России по футболу.

«Славе Торопу только 20 лет? Ничего себе, молодец какой. На самом деле, он большой молодец. Мы были в нём уверены, сделал несколько потрясающих сейвов. Конечно, тяжёлый отрезок в конце получился. Тем более мы прекрасно знаем, какая у нас есть проблема мифического характера, когда мы упускаем победы. Но сегодня неплохая тенденция, что переломили перед самой важной игрой», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев остался на скамейке в игре с сине-бело-голубыми. Неожиданно пост первого номера ЦСКА занял Владислав Тороп.