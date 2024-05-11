Виллиан Роша назвал воинами игроков ЦСКА после победы над «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова (с пенальти).

«Мы прекрасно понимали, что нам будет очень сложно. В команде «Зенит» очень много высококлассных игроков, и мы прекрасно понимали: если нам удалось повести в счёте, то ожидаемо, что они усилят давление и окажут на нас мощный прессинг. Поэтому хотел поздравить наших игроков, они все воины. И хочу поблагодарить наших уважаемых болельщиков, которые были здесь и всегда нас поддерживают и помогают», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.