Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виллиан Роша назвал воинами игроков ЦСКА после победы над «Зенитом»

Виллиан Роша назвал воинами игроков ЦСКА после победы над «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова (с пенальти).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«Мы прекрасно понимали, что нам будет очень сложно. В команде «Зенит» очень много высококлассных игроков, и мы прекрасно понимали: если нам удалось повести в счёте, то ожидаемо, что они усилят давление и окажут на нас мощный прессинг. Поэтому хотел поздравить наших игроков, они все воины. И хочу поблагодарить наших уважаемых болельщиков, которые были здесь и всегда нас поддерживают и помогают», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Судьба чемпионства больше не в руках «Зенита»! ЦСКА буквально выгрыз победу в Петербурге
Судьба чемпионства больше не в руках «Зенита»! ЦСКА буквально выгрыз победу в Петербурге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android