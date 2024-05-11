11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ.

Ранее динамовцы обыграли «Сочи» (3:2), «Зенит» (1:0), «Оренбург» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (4:1).

Отметим, что «Динамо» единолично вышло на первое место в таблице чемпионата России по футболу после сегодняшнего результата. На счету бело-голубых стало 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит», в активе которого 51 очко. На третьем месте идёт «Краснодар», набравший 50 очков.