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«Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ

«Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ
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11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

Ранее динамовцы обыграли «Сочи» (3:2), «Зенит» (1:0), «Оренбург» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (4:1).

Отметим, что «Динамо» единолично вышло на первое место в таблице чемпионата России по футболу после сегодняшнего результата. На счету бело-голубых стало 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит», в активе которого 51 очко. На третьем месте идёт «Краснодар», набравший 50 очков.

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