Чалов: для меня матч с «Зенитом» не самый удачный, но ЦСКА вытянул игру на жилах

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Чалов стал автором единственного гола (с пенальти).

«Мы играем с лидером чемпионата. Понятно, что сложно находить моменты, их много не будет, но надо по максимуму выжать. Могу сказать, что сегодня у меня был не самый удачный матч, но ребята вытянули игру на жилах. Создали мне пенальти, который удалось реализовать.

Я был уверен в себе, поэтому спокойно подошёл к «точке». Если бы не был уверен, отдал бы кому-то. Но с этим проблем у меня нет», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.