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Чалов: у ЦСКА не лучшие результаты в РПЛ, весь акцент делаем на Кубок России

Чалов: у ЦСКА не лучшие результаты в РПЛ, весь акцент делаем на Кубок России
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов заявил о том, что армейцы собираются сделать акцент на Фонбет Кубок России по футболу, где они вышли в финал Пути РПЛ.

«Мы всё-таки должны отталкиваться от своей игры. Прекрасно понимаем, что в чемпионате не самые лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок, поэтому будем готовиться. Нужно хорошо восстановиться — через четыре дня игра. Будем отдавать там все силы», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов. ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место, обойдя «Крылья Советов» и «Рубин».

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