Вратарь ЦСКА Тороп высказался о победе над «Зенитом»

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. ЦСКА выиграл с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова (с пенальти).

«Побеждать всегда приятно, тем более давно не выиграли на «Газпром Арене». Это командная победа, идём дальше», — передает слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка.