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Вратарь ЦСКА Тороп: игра с «Зенитом» — обычный матч, нужно держать концентрацию

Вратарь ЦСКА Тороп: игра с «Зенитом» — обычный матч, нужно держать концентрацию
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Насколько сложно было лично тебе в матче с «Зенитом»?
— Не знаю. Наверное, от матча к матчу легче в психологическом и тактическом плане. Поэтому эта игра как обычный матч в плане вратаря, но с «Зенитом» нужно всегда держать высокую концентрацию, потому что это серьёзный соперник.

— Помогли опытные защитники ЦСКА?
— У нас была коммуникация друг с другом. Был очень эмоциональный матч, и это самое главное.

— Как поменялась игра после забитого мяча?
— Наверное, в концовке мы прижались. Но была установка играть как можно выше и не придавливаться к воротам. Наверное, хорошо справились., — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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