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Сантос: «Зениту» сейчас очень сложно, ситуация непривычная для нас

Сантос: «Зениту» сейчас очень сложно, ситуация непривычная для нас
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас дос Сантос высказался о последних результатах команды. После поражения от ЦСКА (0:1) серия без побед санкт-петербургского клуба достигла пяти матчей во всех турнирах.

«Очень сложно сейчас. Ситуация, в которой мы находимся, непривычная для нас, но она и не должна быть привычной. Мы знаем, что мы должны улучшить свою игру, вернуть уверенную игру, которая была у нас раньше. В следующих играх сделаем всё, чтобы мяч оказался в сетке и победы вернулись. Сделаем всё возможное», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 51 очко за 28 матчей.

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