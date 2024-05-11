Тороп: не обговаривали, кто будет играть в воротах ЦСКА в Кубке России

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп после сегодняшней победы своей команды в матче 28-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) заявил, что пока не знает, доверит ли ему тренерский штаб армейцев место в воротах в кубковой встрече с командой из северной столицы. Этот матч пройдёт 15 мая там же, в Санкт-Петербурге.

«Обговаривали ли, кто будет играть в воротах в Кубке России с «Зенитом»? Нет», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что выход в основном составе Торопа в сегодняшней игре никак не связан с какими-либо проблемами со здоровьем у первого номера армейцев Игоря Акинфеева.

ЦСКА набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин».