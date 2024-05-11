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Семак: в игре с ЦСКА в Кубке в Москве был другой состав, матчи абсолютно разные

Семак: в игре с ЦСКА в Кубке в Москве был другой состав, матчи абсолютно разные
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил игры с московским ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.

«Это разные турниры, чемпионат и Кубок, — в первом матче в Москве был другой состав. Матчи абсолютно разные. И по качеству игры тоже», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Зенит» уступил столичному ЦСКА (0:1). Единственный гол в матче на 58-й минуте забил с пенальти нападающий армейцев Фёдор Чалов.

2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

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