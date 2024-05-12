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Марцел Личка оценил победу «Динамо» над «Балтикой»

Марцел Личка оценил победу «Динамо» над «Балтикой»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу калининградской «Балтики» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 11 мая в Калининграде. Она завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Энрикес – 32'     2:1 Капленко – 68'     2:2 Фернандес – 90+3'     2:3 Нгамалё – 90+9'    

«Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счёт. Я хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамалё забил третий гол.

Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Что я могу сказать? Эмоции отличные. Ты знаешь, что «Краснодар» потерял очки, «Зенит» потерял и мы можем выйти на первое место, это мечта… Постараемся продолжать двигаться к мечте в следующем туре», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что к концу основного времени матча подопечные Марцела Лички уступали «Балтике» со счётом 1:2. Но в компенсированное время бело-голубые дважды поразили ворота калининградской команды усилиями Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё и вырвали победу.

Напомним, «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице, обойдя петербургский «Зенит» (51 очко). «Балтика» (26 очков) идёт на 15‑й строчке.

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