Марцел Личка оценил победу «Динамо» над «Балтикой»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу калининградской «Балтики» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 11 мая в Калининграде. Она завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счёт. Я хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамалё забил третий гол.

Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Что я могу сказать? Эмоции отличные. Ты знаешь, что «Краснодар» потерял очки, «Зенит» потерял и мы можем выйти на первое место, это мечта… Постараемся продолжать двигаться к мечте в следующем туре», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что к концу основного времени матча подопечные Марцела Лички уступали «Балтике» со счётом 1:2. Но в компенсированное время бело-голубые дважды поразили ворота калининградской команды усилиями Роберто Фернандеса и Муми Нгамалё и вырвали победу.

Напомним, «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице, обойдя петербургский «Зенит» (51 очко). «Балтика» (26 очков) идёт на 15‑й строчке.