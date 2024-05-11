Дуглас Сантос: в игру с ЦСКА мы вложили все эмоции, которые у нас были

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил что у команды не было проблем с самоотдачей в сегодняшнем матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Если посмотрите матч, увидите, что играли с самоотдачей и энергией. Мы вложили все эмоции, которые у нас были. Мы боролись, создавали моменты. Не было такого, что не хватало энергии или мотивации. Повторюсь, что так бывает. Я верю, что с должными усилиями и увеличением самоотдачи на тренировках должны победить уже в ближайшей игре Кубка в родных стенах. Сможем это доказать не только на словах, но и на деле», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, это поражение стало третьим для действующих чемпионов России за четыре последних матча.