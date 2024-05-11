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Защитник «Зенита» Сантос прокомментировал поражение от ЦСКА

Защитник «Зенита» Сантос прокомментировал поражение от ЦСКА
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении своей команды в сегодняшнем матче 28-го тура РПЛ от ЦСКА (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

«До пропущенного гола всё шло по плану — мы создавали моменты, контролировали игру. После пропущенного мяча мы продолжили создавать моменты. У нас были шансы, чтобы забить. Просто сегодня так случилось, что мяч не захотел оказаться в сетке. Уверен, что в грядущих матчах это произойдёт. Победы нам необходимы», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, после этой осечки «Зенита» лидером РПЛ по потерянным очкам стало московское «Динамо». Прямо сейчас у бело-голубых, идущих на третьей строчке, 50 очков, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50, однако у динамовцев игра в запасе.

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